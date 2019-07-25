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В Киеве такси сбило ребенка прямо на переходе: видео

2.4т Читать материал на украинском

В Подольском районе Киева таксист службы Uklon сбил на "зебре" 4-летнего мальчика. Малыш ехал на детском велосипеде и был рядом с мамой.

Авария произошла на перекрестке. ул. Почайнинская и Щекавицкая. Ребенок и мать начали пересекать дорогу, но сбоку их пыталась объехать машина, которая заслонила обзор таксисту, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

"По словам водителя Uklon, по этой причине он и не успел полностью остановиться и наехал на мальчика. К счастью, малыш получил незначительные травмы: счесал колени и ладошки, находился в шоковом состоянии", – уточнили в издании.

ДТП

ДТП

"Информатор"

ДТП

ДТП

"Информатор"

Ребенка отвезли в больницу для подробной проверки здоровья.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 20 июня автомобиль сбил женщину и ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшие лежали в луже крови.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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