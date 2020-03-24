В Киеве такси сбило мать с ребенком на переходе: малыша протащило под авто. Фото 18+

В Днепровском районе Киева 24 марта произошло ужасное ДТП. Водитель такси на пешеходном переходе сбил маму с ребенком, а тогда протащил малыша несколько метров под машиной.

Авария случилась на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель такси Renault на пешеходном переходе сбил маму с ребенком и несколько метров протащил малыша под автомобилем. Первыми на место прибыли пожарные, которые как раз ехали с вызова. Им удалось приподнять автомобиль и извлечь малыша", – говорится в посте.

В Киеве такси сбило мать с ребенком на переходе

Ребенка госпитализировали в критическом состоянии. Его мама также пострадала, но у нее травмы средней степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в понедельник ночью, 23 марта, произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал