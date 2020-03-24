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24 марта • обновлено в 17:04
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В Киеве такси сбило мать с ребенком на переходе: малыша протащило под авто. Фото 18+

4.8т
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В Днепровском районе Киева 24 марта произошло ужасное ДТП. Водитель такси на пешеходном переходе сбил маму с ребенком, а тогда протащил малыша несколько метров под машиной.

Авария случилась на улице Митрополита Андрея Шептицкого. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель такси Renault на пешеходном переходе сбил маму с ребенком и несколько метров протащил малыша под автомобилем. Первыми на место прибыли пожарные, которые как раз ехали с вызова. Им удалось приподнять автомобиль и извлечь малыша", – говорится в посте.

В Киеве такси сбило мать с ребенком на переходе

В Киеве такси сбило мать с ребенком на переходе

Ребенка госпитализировали в критическом состоянии. Его мама также пострадала, но у нее травмы средней степени тяжести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в понедельник ночью, 23 марта, произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
это Цеевропа, если кто не знал...
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Гоша Злой
Гоша Злой
Zhikharev Dmitry, иди прими брома а то перевозбудился
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Кияни Криминал

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