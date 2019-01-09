В Киеве такси протаранило авто полиции: есть пострадавшие

В центре Киева ночью 9 января автомобиль такси Uber протаранил полицейский Renaut Duster. В ДТП пострадал один правоохранитель и таксист.

Авария произошла на перекрестке ул. Ковпака и Большой Васильковской, пишет "Информатор". Обоих потерпевших госпитализировали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

ДТП с такси Информатор

"По предварительной информации, полицейские двигались по Большой Васильковской на вызов с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault. В результате аварии один из полицейских повредил ногу. Его, а также водителя Uber забрала скорая помощь", — сообщили детали в издании.

Машина Uber Информатор

Место аварии на карте Google

Как писал OBOZREVATEL, 2 января внедорожник Range Rover врезался в авто следственно-оперативной группы полиции Renaut Kangoo. В аварии пострадало двое полицейских.