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/Криминал

В Киеве такси протаранило авто полиции: есть пострадавшие

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В центре Киева ночью 9 января автомобиль такси Uber протаранил полицейский Renaut Duster. В ДТП пострадал один правоохранитель и таксист.

Авария произошла на перекрестке ул. Ковпака и Большой Васильковской, пишет "Информатор". Обоих потерпевших госпитализировали (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

ДТП с такси

ДТП с такси

Информатор

"По предварительной информации, полицейские двигались по Большой Васильковской на вызов с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault. В результате аварии один из полицейских повредил ногу. Его, а также водителя Uber забрала скорая помощь", — сообщили детали в издании.

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Машина Uber

Машина Uber

Информатор

Место аварии на карте

Место аварии на карте

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Как писал OBOZREVATEL, 2 января внедорожник Range Rover врезался в авто следственно-оперативной группы полиции Renaut Kangoo. В аварии пострадало двое полицейских.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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