В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги: погибла пассажирка, водитель госпитализирован. Фото и видео 18+

В Киеве, на Воздухофлотском проспекте, в четверг утром, 26 марта, произошло жуткое ДТП с участием автомобиля службы такси Bolt.

В аварии погибла пассажирка машины, водителя в критическом состоянии без сознания госпитализировали. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

"Жуткое смертельное ДТП в Киеве, на Воздухофлотском проспекте, 8: водитель Renault службы такси Bolt на высокой скорости врезался в конструкцию пешеходного перехода. От сильнейшего удара на месте скончалась пассажирка Renault. Водитель в критическом состоянии без сознания госпитализирован", – говорится в посте.

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В сети отметили, что на место аварии прибыла дочка погибшей. Ее также госпитализировали из-за стресса. А на странице "Киев оперативный" уточнили, что автомобиль был разбит вдребезги.

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

В Киеве такси Bolt разбилось вдребезги

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киев 24 марта произошло ужасное ДТП. Водитель такси на пешеходном переходе сбил маму с ребенком, а потом протянул малыша несколько метров под машиной.

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