В Киеве сына заподозрили в жестоком убийстве матери: женщину зарезали, пока муж был на балконе. Видео

В среду, 1 июля, в Шевченковском районе Киева патрульные обнаружили в квартире тело женщины. На месте задержали и предполагаемого убийцу.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в Facebook. Наряд выехал после сообщения о домашнем насилии от жителей многоквартирного дома на улице Глыбочицкая (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Заявители сообщили, что соседи громко ругаются, слышны звуки драки. Возле подъезда полицейских ожидали обеспокоенные соседи. Инспекторы попытались попасть в квартиру, но в ней царила тишина, двери им никто не открыл.

Обследуя территорию, на балконе подъезда патрульные обнаружили жителя закрытой квартиры, который находился в состоянии шока и просил о помощи. По его словам, в квартире осталась его жена и 30-летний сын. В семье возник конфликт, мужчина убежал, но теперь якобы боится за жизнь жены, которая осталась в квартире.

“Патрульные приняли решение как можно скорее попасть в помещение. Один из соседей позволил инспекторам воспользоваться его балконом. Патрульные перелезли с балкона соседа в квартиру, где возможно произошло преступление”, – сказано в сообщении.

В Шевченковском районе задержали подозреваемого в убийстве (Facebook Патрульной полиции Киева)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Киевом нетрезвый мужчина устроил резню. В результате двое мужчин и женщина скончались на месте, еще одну женщину – госпитализировали.