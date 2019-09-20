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22 сентября • обновлено в 14:28
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/ Криминал

В Киеве суд отпустил подозреваемых в организации заказных убийств

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В Киеве суд отпустил двух подозреваемых в организации заказных убийств директора украинского филиала компании Caparol и начальника отдела рекламы столичного метро.

Также были отпущены четыре подозреваемых в выполнении убийств, сообщила спикер прокуратуры Киевской области Марьяна Гаевская, пишет "Украинская правда".

"Два судьи Киево-Святошинского суда рассматривали ходатайство прокуратуры об избрании семи подозреваемым мер пресечения. Прокуратура настаивала на удерживании под стражей без возможности залога. Вместо этого суд организаторов отпустил без назначения хоть какой-то меры пресечения. Их просто отпустили", – заявила Гаевская.

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Она также сообщила, что одному из подозреваемых избрали содержание под стражей, еще четверым – домашний арест. В прокуратуре намерены оспаривать эти решения. В то же время, в суде заявили, что считают недостаточными доказательства в вине подозреваемых.

Как писал OBOZREVATEL, в сентябре 2016 года на Киевщине убили директора компании "Caparol". Бизнесмена расстреляли из огнестрельного оружия.

В 2019 году был убит начальник рекламного отдела столичного метро. На него напали с ножом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это значит и я могу калаш и пистолеты дома иметь)))))
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Малько Олександр
Малько Олександр
Артеллерист Моня, Головне, щоб мав гроші на хабар суддям.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а что удивительного на лапу дали и свободны
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Рейт Адам
Рейт Адам
Новые времена- новые веенья))))
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