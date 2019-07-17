В Киеве суд отпустил подозреваемого в расстрелах Майдана экс-бойца "Беркута": названа причина

Причиной освобождения из-под стражи подозреваемого в убийствах участников Евромайдана Сергея Таптуры стало отсутствие доказательств его вины.

Об этом сообщил судья Сергей Дячук, который занимается делом об убийствах 48 участников Революции Достоинства, которые произошли 20 февраля 2014 года, пишет Hromadske.

"Принято такое решение относительно Тамтуры, через два месяца могут быть другие данные и может измениться мера пресечения. Но он и дальше обвиняется в причастии к этому преступлению", – объяснил Дячук.

Расстрелы 20 февраля 20 минут Украина

Следующее заседание по этому делу запланировано в двадцатых числах августа. Напомним, что суд оставил под арестом четверых экс-бойцов "Беркута", которые проходят по делу вместе с Таптурой.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Шевченковский райсуд Киева отпустил под домашний арест подозреваемого в преступлениях против участников Евромайдана бывшего начальника столичного управления СБУ Александра Щеголева.

В материалах следствия Щеголев проходит как человек, который отдал приказ начать спецоперацию "Бумеранг" – так называемые антитеррористические меры 18 февраля 2014 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!