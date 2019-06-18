В Киеве студента нашли повешенным в лесу: что известно

В Киеве в лесополосе неподалеку метро "Красный хутор" нашли повешенного парня. Он оказался студентом, разыскиваемым родственниками с 12 июня.

Установить его личность удалось благодаря рюкзаку, который лежал рядом с телом, пишет "Информатор".

"Он был повешен на рубашке, другой конец одежды был привязан к ветке дерева", – уточнили в СМИ.

Погибший Информатор

Парень учился в одном из столичных университетов, а с 12 июня числился пропавшим без вести. По словам его знакомых, он пропал после того, как ушел из общежития и перестал выходить на связь.

Примерное место происшествия Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева вечером 12 июня 19-летний студент покончил с собой из-за плохой оценки. Парень выбросился из окна шестого этажа дома по улице Липковского.

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