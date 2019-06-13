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/Криминал

В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

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В Соломенском районе Киева вечером 12 июня 19-летний студент покончил с собой из-за плохой оценки.

Парень выбросился из окна шестого этажа дома по улице Липковского. Об этом сообщает "Информатор".

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Он получил травмы несовместимые с жизнью. По предварительным данным парень был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца. После того, как он получил плохую оценку, студент пришел домой, ничего не говоря родителям. Затем он выбросился из окна.

Следствие устанавливает причину трагедии.

Информатор

Информатор

В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

Информатор

Информатор

В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

Информатор

Информатор

В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Херсоне произошло страшное самоубийство. Мужчина на глазах у родителей перерезал себе горло пилой.

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Место
УкраинаКиев
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