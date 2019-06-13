В Соломенском районе Киева вечером 12 июня 19-летний студент покончил с собой из-за плохой оценки.

Парень выбросился из окна шестого этажа дома по улице Липковского. Об этом сообщает "Информатор".

Он получил травмы несовместимые с жизнью. По предварительным данным парень был студентом Национального медуниверситета имени Богомольца. После того, как он получил плохую оценку, студент пришел домой, ничего не говоря родителям. Затем он выбросился из окна.

Следствие устанавливает причину трагедии.

Информатор В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

Информатор В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

Информатор В Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки

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