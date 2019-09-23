В Киеве стреляли в полицейских: введен план "Сирена"

В ночь на 23 сентября в Киеве произошло нападение с оружием на полицейского.

Как сообщает "Информатор" в Оболонском районе в ходе проверки документов злоумышленники выстрелили в патрульную полицию из огнестрельного оружия и скрылись.

Происшествие случилось у ресторана на улице Минская, 20а, где полиция остановил группу иностранцев для проверки документов. После чего один из мужчин выстрелил в сторону полиции и скрылся по улице Вышгородской в сторону лесного массива.

Предварительно сообщается, что рост стрелка около 180 сантиметров, ему порядка 35 лет. Был одет в темно-синюю куртку и кепку. При себе имеет огнестрельное оружие.

Для поимки нападавшего по Киеву ввели оперативный план "Сирена".

Стрельба в Киеве ForumDaily

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольская, произошла стрельба.

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