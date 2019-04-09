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/Криминал

В Киеве стреляли в директора предприятия: первые подробности

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В Киева неизвестные напали на директора одной из плодоовощных баз. В итоге мужчина получил огнестрельное ранение.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, разборки произошли 8 апреля на территории предприятия, расположенного в Днепровском районе.

Злоумышленники из неустановленного оружия выстрелили пострадавшему в левую ногу. В результате мужчина был доставлен в одну из столичных больниц. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Как писал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева вечером 8 апреля между двумя компаниями произошел конфликт, который закончился стрельбой с серьезными ранениями. Выяснилось, что мужчины повздорили из-за того, что один случайно толкнул второго на тротуаре.

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Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
криминал
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