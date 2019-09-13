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13 сентября • обновлено в 12:26
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В Киеве столкнулись три авто: видео с места ужасного ДТП

2.2т Читать материал на украинском

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 13 сентября, на улице Академика Заболотного, произошло лобовое столкновение двух легковых авто. В результате ДТП они задели еще и микроавтобус.

В аварии пострадали люди, сообщили очевидцы на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли два автомобиля скорой медицинской помощи.

В Киеве столкнулись три авто

В Киеве столкнулись три авто

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 сентября, в Киеве возле станции метро "Шулявская" произошло смертельное ДТП. На проспекте Победы, 45 маршрутный автобус №465 сбил мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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