В Киеве срочно эвакуировали детей из "заминированной" школы

В Киеве в пятницу, 4 сентября, якобы заминировали гимназию №32, которая расположена на улице Ивана Федорова.

Об этом сообщила в Telegram патрульная полиция столицы. Отмечается, что на место для проверки информации выехали все необходимые службы.

"Патрульные эвакуируют людей и обеспечивают безопасность и порядок на прилегающей территории", – говорится в сообщении.

Отметим, что гимназию №32 в столице "минируют" уже второй раз за неделю. Так, о якобы заложенной взрывчатке там неизвестные заявили в День знаний, 1 сентября. Однако после проверки здания оперативными службами ее в учебном заведении не обнаружили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время празднования Дня Независимости, 24 августа, неизвестные заявили о заминировании аэропорта "Киев", нескольких станций метро, мостов и административного здания в центре столицы. С некоторых объектов пришлось эвакуировать сотни людей, но, к счастью, информация об угрозе оказалась ложной.