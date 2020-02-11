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11 февраля • обновлено в 20:04
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/ Криминал

Двое против одного: в Киеве на улице устроили кровавый "боевик". Кадры драки 18+

2.6т
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Во вторник, 11 февраля, в Киеве прямо на улице трое молодых людей устроили жестокую драку.

Инцидент произошел около 13:20 на улице Конева, 20. Подтверждающее видео появилось на Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что двое мужчин напали на третьего, который оборонялся резиновой палкой. Сначала за кадром предположили, что это какая-то шутка, однако мужчину повалили на землю и избили до крови.

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В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

Скриншот из видео

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

Скриншот из видео

Злоумышленники оставили пострадавшего на асфальте и скрылись. Окровавленному мужчине оказали помощь прохожие.

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

Скриншот из видео

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве толпа жестоко избила ветерана АТО, участника шоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Драка
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Ку Алексей
Ку Алексей
волонтёры бьют активистов или наоборот?
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
Ось такЭ у нас каратэ... ЭУpoпa, кyлe...
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Добрыня .
Добрыня .
Два кота напали на собаку - срочно в номер! Да Обоз?
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