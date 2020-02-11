Двое против одного: в Киеве на улице устроили кровавый "боевик". Кадры драки 18+

Во вторник, 11 февраля, в Киеве прямо на улице трое молодых людей устроили жестокую драку.

Инцидент произошел около 13:20 на улице Конева, 20. Подтверждающее видео появилось на Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что двое мужчин напали на третьего, который оборонялся резиновой палкой. Сначала за кадром предположили, что это какая-то шутка, однако мужчину повалили на землю и избили до крови.

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку Скриншот из видео

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку Скриншот из видео

Злоумышленники оставили пострадавшего на асфальте и скрылись. Окровавленному мужчине оказали помощь прохожие.

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку Скриншот из видео

В Киеве среди улицы устроили кровавую драку Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве толпа жестоко избила ветерана АТО, участника шоу "Зважені та щасливі" Николая Ворошнова.

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