В Киеве среди бела дня нашли труп в подъезде: первые фото и детали

В четверг, 16 января, стало известно, что в Киеве на Лесном проспекте в подъезде жилого дома якобы убили мужчину.
Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что утром 15 января на линию "102"поступил вызов от жительницы дома о том, что в подвале находится её сосед без признаков жизни. Погибшего обнаружил дворник, его позвала соседка, которая обратила внимание на открытый подвал.
В Киеве нашли труп мужчины
dtp.kiev.ua
Следствие устанавливает, кто причастен к этой смерти. О семье погибшего ничего не известно. У мужчины остались кот и собака.
На месте происшествия работали полиция и медики скорой помощи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева в парке убили мужчину.
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