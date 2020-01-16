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16 января • обновлено в 17:19
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/ Криминал

В Киеве среди бела дня нашли труп в подъезде: первые фото и детали

1.6т
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В четверг, 16 января, стало известно, что в Киеве на Лесном проспекте в подъезде жилого дома якобы убили мужчину.

Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что утром 15 января на линию "102"поступил вызов от жительницы дома о том, что в подвале находится её сосед без признаков жизни. Погибшего обнаружил дворник, его позвала соседка, которая обратила внимание на открытый подвал.

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В Киеве нашли труп мужчины

dtp.kiev.ua

Следствие устанавливает, кто причастен к этой смерти. О семье погибшего ничего не известно. У мужчины остались кот и собака.

На месте происшествия работали полиция и медики скорой помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Святошинском районе Киева в парке убили мужчину.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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