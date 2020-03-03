В Киеве вспыхнул пожар в квартире жилого дома. Видео

В Святошинском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в жилом доме на улице Михаила Котельникова, 25.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети опубликовали видео жуткой ЧП (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На место уже прибыли спасатели ГСЧС. Информации о пострадавших пока нет.

В Киеве вспыхнул пожар в квартире жилого дома

Так, на видео, опубликованном в сети, видно, как из окон квартиры вырывались языки пламени, а также шел черный дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 марта в Киеве вспыхнул масштабный пожар в квартире многоэтажки на проспекте Правды 19/3. В ЧП никто не пострадал.

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