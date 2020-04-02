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3 апреля • обновлено в 01:07
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В Киеве совершили жестокое нападение на журналистов "Эспрессо". Фото и видео

1.5т
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В Киеве в районе Гидропарка совершили еще одно нападение на журналистов – жертвами агрессии стала съемочная группа "Эспрессо.ТВ".

Как передает издание, два журналиста и оператор готовили материал о соблюдении карантина заведениями питания.

"Сразу после включения в эфир Ильи Евлаша к съемочной группе подбежал неизвестный мужчина, схватил камеру и швырнул ее в Днепр. В это время журналистка Дина Зеленская пыталась снять злоумышленника на мобильный телефон.

Мужчина, заметив, что его снимают, подбежал, повалил девушку на землю и схватил за волосы. Затем вырвал телефон и тоже выбросил в реку. На место происшествия прибыла полиция, однако виновнику удалось скрыться", – сказано в сообщении.

Тех, кто узнает нападавшего, просят сообщить в редакцию по номеру +380 68 961 0188.

"Повалил девушку, схватил за волосы": в Киеве напали на журналистов "Эспрессо"

espreso.tv

"Повалил девушку, схватил за волосы": в Киеве напали на журналистов "Эспрессо"

espreso.tv

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Гидропарке Киева люди спортивного телосложения также набросились на съемочную группу телеканала ZIK.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Киев
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