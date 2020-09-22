В Киеве сотрудница госбанка выпала из окна: названы имя и возможные мотивы. Фото

Стало известно имя женщины, которая выпала из окна в Киеве, и возможные мотивы ее поступка.

Об этом написал в Facebook блогер Алексей Комаха. Он предположил, что женщина покончила с собой.

Трагедия произошла в Киеве еще 12 сентября.

"Сотрудница государственного банка, которая "выпала из окна" финучреждения и возможно покончила жизнь самоубийством в связи с незаконным увольнением, а возможно была доведена до такого состояния работодателями зовут Светлана Подольская", – написал Комаха.

По его словам, женщина управляла направлением кредитованния АПК.

У Светланы остался 9-летний сын.

Правоохранители проводят следствие и окончательную версию случившегося не называют.

Блогер назвал имя погибшей женщины. Facebook Алексея Комахи

Светлана Подольская. Facebook Светланы Подольской

Светлана Подольская работала в одном из банков. Facebook Светланы Подольской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской городской клинической больнице №4, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, за двое суток двое мужчин покончили с собой. Оба пациента выпрыгнули из одного и того же окна на втором этаже.