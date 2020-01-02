В Киеве сотрудник СБУ припарковал авто посреди тротуара: фотофакт

В Киеве одного из сотрудников департамента "К" Службы безопасности Украины обвинили в том, что он припарковал авто на тротуаре, перекрыв доступ к пешеходному переходу и нарушив правила дорожного движения.
Фото с машиной опубликовал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook. Впрочем, на снимках не видно, что владелец авто – именно сотрудник СБУ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Хотелось бы передать привет Службе безопасности Украины, а именно департаменту "К". Научите, пожалуйста, своего сотрудника парковаться, и пусть он изучит ПДД", – прокомментировал Макарук.
В Киеве сотрудник СБУ припарковал авто посреди тротуара
Facebook Михаила Макарука
В Киеве одного из сотрудников департамента "К" Службы безопасности Украины обвинили в том, что он припарковал авто прямо на тротуаре
Facebook Михаила Макарука
Авто перекрыло доступ к пешеходному переходу и нарушило ПДД
Facebook Михаила Макарука
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с неправильно припаркованной машиной народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика").
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