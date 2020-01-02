Главная Новости
2 января • обновлено в 14:58
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве сотрудник СБУ припарковал авто посреди тротуара: фотофакт

Читать материал на украинском

В Киеве одного из сотрудников департамента "К" Службы безопасности Украины обвинили в том, что он припарковал авто на тротуаре, перекрыв доступ к пешеходному переходу и нарушив правила дорожного движения.

Фото с машиной опубликовал спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук на своей странице в Facebook. Впрочем, на снимках не видно, что владелец авто – именно сотрудник СБУ (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Хотелось бы передать привет Службе безопасности Украины, а именно департаменту "К". Научите, пожалуйста, своего сотрудника парковаться, и пусть он изучит ПДД", – прокомментировал Макарук.

В Киеве сотрудник СБУ припарковал авто посреди тротуара

В Киеве сотрудник СБУ припарковал авто посреди тротуара

Facebook Михаила Макарука

Новости
За рулем был военный: стали известны громкие подробности ДТП с детьми на Киевщине. Фото
В Киеве одного из сотрудников департамента "К" Службы безопасности Украины обвинили в том, что он припарковал авто прямо на тротуаре

В Киеве одного из сотрудников департамента "К" Службы безопасности Украины обвинили в том, что он припарковал авто прямо на тротуаре

Facebook Михаила Макарука

Авто перекрыло доступ к пешеходному переходу и нарушило ПДД

Авто перекрыло доступ к пешеходному переходу и нарушило ПДД

Facebook Михаила Макарука

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети вспыхнула волна возмущения из-за фото с неправильно припаркованной машиной народного депутата от "Слуги народа" Юрия Корявченкова ("Юзика").

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
13
4
Смешно
1
Интересно
10
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги