В Киеве соседка отравила семью с детьми блинами с моющим веществом. Иллюстрация.

В Киеве женщина отравила соседей с двумя маленькими детьми блинами, в которые подлила моющее вещество.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 3 августа, в Печерском районе столицы. Об этом 4 августа написала пресс-служба Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на своей странице в Facebook.

"Семья с двумя детьми 3 и 6 лет отравилась, поев блинов, в тесто которых, как они узнали, психически больная соседка подлила моющее вещество", – говорится в посте.

По данным медиков, людей не пришлось госпитализировать, но "те блины семья запомнит надолго".

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