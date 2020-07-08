В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала: все подробности операции

В Киеве в среду, 8 июля, сообщили о заминировании центрального автовокзала, однако взрывное устройство не было найдено.

Об этом узнал журналист OBOZREVATEL, который побывал на месте происшествия. Вокзал расположен на Демеевской площади (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

На место прибыли правоохранители, а также спасатели. Людей, которые находились на вокзале, перевели на "безопасную" сторону парковки и попросили максимально освободить периметр.

После опергруппа с собаками проверила помещение и окресности автовокзала, но взрывное устройство так и не обнаружили. По словам корреспондента, вокзал закрыли до 20:30, а посадку пассажиров на автобусы переместили на безопасное расстояние от здания.

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

В Киеве сообщили о заминировании центрального автовокзала

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 июня неизвестный мужчина с пакетом, из которого тянулся провод к пульту в руке, заявил о намерениях взорвать мост Метро. Полиция оцепила здание и ввела спецоперацию "Гром". Позже подозреваемого задержали. Оказалось, что бомбы у него не было.