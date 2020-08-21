В Киеве сообщили о "заминировании" Шевченковского райсуда. Иллюстрация.

В пятницу, 21 августа, сообщили о "заминировании" здания Шевченковского районного суда города Киева.

Из-за этого учреждение приостановило работу. Об инциденте написала пресс-служба суда на своей странице в Facebook.

"В связи с поступлением сообщения о заминировании здания Шевченковского районного суда города Киева суд вынужден временно прекратить свою работу для проведения действий, направленных на розыск и обезвреживание взрывоопасных веществ и предметов", – говорится в сообщении.

На месте начали работать следственно-оперативная группа и взрывотехники, а также прошла эвакуация работников и посетителей.

В Киеве сообщили о "заминировании" суда Скриншот поста

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева в супермаркете "Велмарт" неизвестный с подозрительным черным пакетом угрожал взрывом. Мужчину задержали, а в пакете не нашли опасных устройств.

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