В Киеве сообщили о минировании до 10 посольств

В Киеве неизвестные сообщили о минировании посольств нескольких стран.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, на 15:00 пришло сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме сообщалось, что заминировано все посольство.

Кроме того, были сообщения о минировании не более 10 посольств в разных районах города.

"На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В то же время в ведомстве отметили, что не могут предоставить информацию, о каких именно посольствах идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в сети сообщили о "минировании" станции метро "Золотые ворота" в Киеве.