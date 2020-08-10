В Киеве сообщили о минировании до 10 посольств

Мирослав Семенюк Криминал 18:38, 10.08.2020 Обновлено: 18:43, 10.08.2020

В Киеве неизвестные сообщили о минировании посольств нескольких стран.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева, на 15:00 пришло сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме сообщалось, что заминировано все посольство.

Кроме того, были сообщения о минировании не более 10 посольств в разных районах города.

"На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений", – рассказали в пресс-службе столичной полиции.

В то же время в ведомстве отметили, что не могут предоставить информацию, о каких именно посольствах идет речь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 августа в сети сообщили о "минировании" станции метро "Золотые ворота" в Киеве.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Минск после выборов: унылый ГРУшный цирк

Автозак въехал в толпу протестующих в Минске: есть серьезно пострадавшие

Лукашенко назвал выборы праздником и обозвал протестующих "овцами"

В Беларуси озвучены первые результаты экзит-полов

Хомчак назначил в Генштаб военного, бросившего свою бригаду на Донбассе, – волонтер