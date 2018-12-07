В Киеве со стрельбой задержали опасную банду. Фото и видео операции

В Киеве правоохранители задержали группу вооруженных грабителей, которые похитили сумку с деньгами из авто жителя столицы.

При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и наехали на одного из копов. В результате последние применили оружие, ранив преступника, информирует пресс-служба столичной полиции.

"Задержали трех граждан другого государства, 1976, 1985 и 1989 годов рождения, с одесской регистрацией проживания. Они ранее судимы за аналогичные преступления, за которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Четвертый сообщник — уроженец Луганщины, который с января в розыске за разбой в Днепропетровской области", — рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, добавив, что луганчанину удалось сбежать.

Уточняется, что грабители напали на киевлянина, пока он на машине двигался в пробке на перекрестке улиц Валерия Лобановского и Владимира Брожка. Во время очередной остановки трое мужчин выбежали из Volkswagen, который двигался позади, и, угрожая, отобрали сумку. Они вернулись в авто, развернулись через двойную сплошную полосу и скрылись.

Потерпевший сообщил полиции, что в рюкзаке были $15 тысяч и документы. Момент ограбления зарегистрировали камеры наблюдения, с помощью которых правоохранители установили местонахождение злоумышленников.

"Злоумышленники передвигались разными автомобилями. С места совершения последнего преступления убегали автомобилем Volkswagen. Задерживали их у дома, где они скрывались. Двух сообщников, которые угрожали применить гранату, остановили, как только они попытались забежать в помещение. Водитель и луганчанин тоже пытались убежать автомобилем и оказали вооруженное сопротивление. Правонарушители совершили наезд на полицейского, в результате чего было принято решение применить табельное оружие. При задержании автовладелец получил огнестрельное ранение бедра", — отметил Андрей Крищенко.

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Во время обыска в квартире и салоне Volkswagen правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом, патроны калибра 9 и 7,62 мм, пистолет Форт-12 с патронами, номер которого стерт, пистолет Макарова с патронами, похищенный в Одессе в 2017 году из авто, а также балаклавы, вязаные перчатки, документы, мобильные телефоны, несколько комплектов государственных номеров и устройство для искусственного создания радио и GSM-помех.

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Полицейские установили причастность задержанных к четырем преступлениям в Киева и одного в Одессе. Путем разбития стекла они проникали в салоны иномарок и забирали деньги и ценные вещи.

По данному факту начаты уголовные производства по статьям 186 (Грабеж), 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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Как писал OBOZREVATEL, в ноябре в Киеве раскрыли преступную группировку угонщиков, которые украли как минимум 10 авто, а потом требовали у владельцев выкуп. Их задержали во время проведения масштабной спецоперации.

За подозреваемыми следили круглосуточно. На то, чтобы вскрыть и гнать авто, у них уходило всего 40 секунд.