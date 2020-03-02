В Киеве, возле станции метро "Печерская", заметили банду подростков, которые курили, а в ответ на замечания – угрожали дракой и даже ножом.

Соответствующий видеролик разместила жительница столицы Ирина Козак на своей странице в Facebook. По ее словам, из-за таких подростков "страшно даже других детей пускать на улицу" (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"1 марта, Киев, станция метро "Печерская", обеденный час. Стоит кучка детей 10-13 лет. Что-то живо обсуждают и курят... Сделали им замечание... Они сказали, что родители знают..." – объяснила женщина.

В Киеве засекли банду агрессивных подростков Facebook/Ирина Козак

Тогда, по словам очевидицы, подростки начали угрожать и требовать деньги у другого парня, что посторонние не смогли проигнорировать.

"Мы снова к ним подошли, в ответ услышали "Иди на х*й, иначе сейчас прирежу..." – добавила она.

Так, на видео видно сигареты в руках подростков, а также слышно, как те угрожали людям и выкрикивали фразы: "Дам тебе в бороду, ты упадешь, и пчто отом будешь делать?", "А если я возьму сейчас нож, порежу тебя?", "Г*ндон. Тебе п*зда, нах*й", "Ты знаешь, кто у него батя?", "Тебя порезать?". В то же время они утверждали, что это очевидцы на них набросились.

В Киеве засекли банду агрессивных подростков Facebook/Ирина Козак

В Киеве засекли банду агрессивных подростков Facebook/Ирина Козак

Как сообщал OBOZREVATEL, в Печерском районе Киева, на улице Ивана Федорова, заметили двух подростков, которые употребляли наркотики.

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