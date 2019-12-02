В Киеве снова подожгли магазины известной сети: первые подробности

В понедельник ночью, 20 ноября, в Киеве неизвестные подожгли два магазина сети "Молоко от фермера".
Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах. С 14 ноября произошло уже пять поджогов магазинов сети.
Около 2:40 двое неизвестных в масках разбили стекло витрины на улице Васильковской и бросили в помещение бутылку с горючей жидкостью. Огонь повредил около пяти квадратных метров магазина.
В Киеве снова подожгли магазины известной сети
УНН
Еще один случай произошел почти в то же время на проспекте Василия Порика. Неизвестные в масках разбили входную дверь и облили горючей жидкостью помещение, а потом подожгли его. Пожар повредил территорию магазина площадью около трех квадратных метров.
По обоим фактам начали уголовные производства по квалификации "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".
Появилось видео серии поджогов магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.
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