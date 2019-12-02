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2 декабря • обновлено в 22:12
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В Киеве снова подожгли магазины известной сети: первые подробности

5.6т
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В понедельник ночью, 20 ноября, в Киеве неизвестные подожгли два магазина сети "Молоко от фермера".

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах. С 14 ноября произошло уже пять поджогов магазинов сети.

Около 2:40 двое неизвестных в масках разбили стекло витрины на улице Васильковской и бросили в помещение бутылку с горючей жидкостью. Огонь повредил около пяти квадратных метров магазина.

В Киеве снова подожгли магазины известной сети

В Киеве снова подожгли магазины известной сети

УНН

Еще один случай произошел почти в то же время на проспекте Василия Порика. Неизвестные в масках разбили входную дверь и облили горючей жидкостью помещение, а потом подожгли его. Пожар повредил территорию магазина площадью около трех квадратных метров.

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По обоим фактам начали уголовные производства по квалификации "умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут, неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

  • Появилось видео серии поджогов магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и бардак на бывшей укроине!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Угpaинзькe мир...
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