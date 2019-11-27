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29 ноября • обновлено в 11:50
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/ Криминал

В Киеве суд разрешил снести лишние этажи "дома-монстра"

15.8т
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Хозяйственный суд Киева разрешил снести четыре верхних этажа скандального "дома-монстра" на Подоле, на улице Нижний Вал, 27-29.

Об этом сообщил активист Павел Калюк на своей странице в Facebook. Суд удовлетворил исковые требования Киевсовета против застройщика.

"Пять лет ушло на прохождение первой инстанции. Так, впереди еще апелляция, но пока это победа!" – подчеркнул Калюк.

В Киеве суд разрешил снести лишние этажи "дома-монстра"

В Киеве суд разрешил снести лишние этажи "дома-монстра"

Анна Бобырева/The Village Украина

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Как сообщил в Facebook советник мэра Киева Владимир Бондаренко, иск о сносе самовольно построенной надстройки был представлен еще в 2014 году Киевским городским советом. Согласно решению суда, ответчик должен снести надстройку за собственный счет.

"Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ООО "Патели лизинг" осуществляет самовольное строительство, поскольку надстройка в жилищно-офисном комплексе на земельном участке в г. Киеве на ул. Нижний Вал, 27-29, строится без получения исходных данных и соответствующих разрешений на строительные работы, а также с существенным нарушением государственных строительных норм, других государственных стандартов по вопросам строительства и вопреки положительным комплексным выводам государственной экспертизы ГП "Укргосстройэкспертиза", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Скандальный "дом-монстр" на Нижнем Валу уже не один год является предметом споров.

  • Еще в 2016 году Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда Киева о запрете застройщику ООО "Патели Лизинг" осуществлять действия по введению в эксплуатацию здания на улице Нижний Вал, 27-29, регистрации и продажи его помещений.

  • Впрочем, ООО "Патели Лизинг" в 2017 году начало делать все, чтобы "узаконить" права собственности на отдельные квартиры в недострое через суд.

  • А потом Шестой апелляционный суд Киева уже в 2019 году отменил запрет на возведение "дома-монстра". Ранее запрет был наложен Государственной архитектурно-строительной инспекцией столицы.

  • Выяснилось, что скандальный дом во время заселения людей может просто провалиться в метро.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Чесні українські суди за гарні гроші і маму рідну продадуть...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Так изгадить древний русский Киев всего с 1990-го года всего за 30 лет могли только иноземные захватчики!
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Редкое безвкусие. Я бы снес полностью вместе с архитектором и хозяином.
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