В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП: фото и видео с места аварии

В среду, 11 сентября, в Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, случилось дорожно-транспортное происшествие. У ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который экстренно доставлял ребенка в больницу.

Первое авто двигалось по улице в сторону Шулявского моста, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель легковушки рассказал, что он не местный житель и доверился навигатору, который позволил ему разворот перед ТРЦ.

В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП Информатор

В это время по встречной полосе, объезжая поток машин, на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета скорой помощи. Она доставляла больного ребенка в одну из городских больниц.

Разъехаться двум авто не удалось. Скорая протаранила легковушку в сторону.

В результате аварии никто не травмировался. На место сразу прибыл другой автомобиль медиков, который забрал ребенка и доставил в больницу, а также экипаж патрульной полиции.

Согласно версии водителя легковушки, он двигался по крайней правой полосе, включил указатель поворота налево на второстепенную дорогу, якобы убедился в безопасности своего маневра, но, когда начал поворачиваться, получил удар от скорой. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Faceboоk.

По предварительной информации, полицейские составили протокол на водителя легкового авто, так как он не предоставил преимущество в движении спецтранспорта.

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП Информатор

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи Информатор

Скорая экстренно везла ребенка в больницу Информатор

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП Информатор

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи Информатор

Скорая экстренно везла ребенка в больницу Информатор

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области легковой автомобиль сбил пешехода на переходе напротив городского совета. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

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