Главная Новости
12 сентября • обновлено в 10:49
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП: фото и видео с места аварии

631 Читать материал на украинском

В среду, 11 сентября, в Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, случилось дорожно-транспортное происшествие. У ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который экстренно доставлял ребенка в больницу.

Первое авто двигалось по улице в сторону Шулявского моста, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель легковушки рассказал, что он не местный житель и доверился навигатору, который позволил ему разворот перед ТРЦ.

В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП

В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП

Информатор

В это время по встречной полосе, объезжая поток машин, на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета скорой помощи. Она доставляла больного ребенка в одну из городских больниц.

Разъехаться двум авто не удалось. Скорая протаранила легковушку в сторону.

В результате аварии никто не травмировался. На место сразу прибыл другой автомобиль медиков, который забрал ребенка и доставил в больницу, а также экипаж патрульной полиции.

Новости
Под Киевом вооруженный водитель устроил гонки с полицией. Видео

Согласно версии водителя легковушки, он двигался по крайней правой полосе, включил указатель поворота налево на второстепенную дорогу, якобы убедился в безопасности своего маневра, но, когда начал поворачиваться, получил удар от скорой. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Faceboоk.

По предварительной информации, полицейские составили протокол на водителя легкового авто, так как он не предоставил преимущество в движении спецтранспорта.

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

Информатор

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи

Информатор

Скорая экстренно везла ребенка в больницу

Скорая экстренно везла ребенка в больницу

Информатор

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

Информатор

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи

Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи

Информатор

Скорая экстренно везла ребенка в больницу

Скорая экстренно везла ребенка в больницу

Информатор

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области легковой автомобиль сбил пешехода на переходе напротив городского совета. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel