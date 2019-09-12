В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП: фото и видео с места аварии

В среду, 11 сентября, в Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, случилось дорожно-транспортное происшествие. У ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, который экстренно доставлял ребенка в больницу.
Первое авто двигалось по улице в сторону Шулявского моста, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Водитель легковушки рассказал, что он не местный житель и доверился навигатору, который позволил ему разворот перед ТРЦ.
В Киеве скорая с ребенком попала в жуткое ДТП
Информатор
В это время по встречной полосе, объезжая поток машин, на большой скорости и со спецсигналами двигалась карета скорой помощи. Она доставляла больного ребенка в одну из городских больниц.
Разъехаться двум авто не удалось. Скорая протаранила легковушку в сторону.
В результате аварии никто не травмировался. На место сразу прибыл другой автомобиль медиков, который забрал ребенка и доставил в больницу, а также экипаж патрульной полиции.
Согласно версии водителя легковушки, он двигался по крайней правой полосе, включил указатель поворота налево на второстепенную дорогу, якобы убедился в безопасности своего маневра, но, когда начал поворачиваться, получил удар от скорой. Об этом написали на странице "Киев Оперативный" в Faceboоk.
По предварительной информации, полицейские составили протокол на водителя легкового авто, так как он не предоставил преимущество в движении спецтранспорта.
В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП
Информатор
Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи
Информатор
Скорая экстренно везла ребенка в больницу
Информатор
В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП
Информатор
Возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка и автомобиль скорой медицинской помощи
Информатор
Скорая экстренно везла ребенка в больницу
Информатор
В Соломенском районе Киева, на улице Вадима Гетьмана, произошло ДТП
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе Киевской области легковой автомобиль сбил пешехода на переходе напротив городского совета. Момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.
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