В Киеве силовики заблокировали базу "Нацкорпуса": все подробности

В Киеве 23 марта сотрудники Нацполиции заблокировали территорию завода АТЕК, где арендует помещение партия "Национальный корпус".

"Сегодня, с самого утра, на территории завода АТЕК (Святошино) проходят обыски. Говорят, что именно в помещении, которое арендует "Национальный корпус", – сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

Спикер Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии "Обозревателю" подтвердил информацию об обысках на территории завода.

"Управление Внутренней безопасности и Департамент защиты экономики Нацполиции проводят следственные действия на основании санкции суда", – сказал он, пообещав сообщить детали позже.

Обыски на заводе в Киеве Facebook / Киев Оперативный

Обыски на заводе в Киеве Facebook / Киев Оперативный

Обыски на заводе в Киеве Facebook / Киев Оперативный

Руководитель штаба партии "Национальный корпус" Родион Кудряшов также заявил, что правоохранители заблокировали их базу, и опубликовал видео с места происшествия.

"На базе этого помещения у нас работала школа сержантов, где мы первые в Украине выпускали качественных сержантов и качественных, так сказать, десятников в армию добровольческих подразделений, в подразделения НГУ. Эту базу сейчас заблокировали. Они не разговаривают с нами, ничего не хотят нам объяснять. У них есть шевроны с синей линией, все АТОшники, нас блокируют тоже АТОшники", – сказал Кудряшов.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявил, что на территории завода АТЕК оказались заблокированы бойцы его подразделения.

"Граждане США, Грузии, Великобритании, Германии – профессиональные военные, приехавшие воевать за Украину, связанные "Беркутом" лежат на снегу!" – написал он на странице в Facebook.

Обыски на заводе в Киеве Facebook

Обыски на заводе в Киеве Facebook

Также "Оперативный Киев" сообщает, что движение транспорта по проспекту Победы от станции метро "Святошино" в сторону центра города было перекрыто активистами.

Обыски на заводе в Киеве Facebook / Киев Оперативный

Кроме патрульных полицейских и спецназовцев на место прибыли бойцы Национальной гвардии. В соцсетях отмечают, что движение транспорта уже восстановлено.

Обыски на заводе в Киеве Facebook / Киев Оперативный

По словам представителей партии, силовики ломали ворота и мебель, забирали оборудование. Также в партии предположили, что обыски могут быть связаны с отвлечением внимания от дела внефракционного нардепа Надежды Савченко, которой 23 марта в суде избирают меру пресечения по подозрению в подготовке теракта в Киеве.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ГПУ провела масштабные обыски на "Новой почте".