В Киеве штурмовали известный ТРЦ: подробности и фото

В субботу, 2 июня, группа неизвестных лиц захватила офисные помещения торгово-развлекательного центра "Магеллан", который находится на улице Академика Глушкова, 13в.

"Около 11:30 неизвестные начали штурм офисных помещений торгового центра, охрана заперлась внутри и поливала "захватчиков" водой из пожарных рукавов. Но, несмотря на все старания охраны, молодые люди смогли проникнуть в помещение, попутно разбив технику и мебель. Все помещения офиса залиты водой, много битого стекла", - сообщает "Информатор".

На место ЧП прибыли несколько полицейских патрулей, которые взяли показания у обеих сторон конфликта и оставили несколько полицейских для поддержания порядка. Состоянием на 13:30 ситуация возле ТРЦ "Магеллан" была спокойная, однако территорию контролировали молодые люди спортивного телосложения.

Супермаркет Ашан 2 июня так и остался закрытым. Администрация магазина повесила у касс объявления о том, что супермаркет не работает "по техническим причинам".

"Охрана магазина отказалась комментировать данную ситуацию, сказав, что не пускать никого в супермаркет им приказало руководство. Они также добавили, что до конца дня магазин работать точно не будет. Тем не менее, по самому супермаркету разгуливали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые сообщили, что супермаркет не работает, потому что нет электричества и не работают кассы, хотя свет в магазине был и мониторы касс горели", - информирует источник.

Молодые люди отказались давать какие-либо комментарии по поводу их нахождения на территории торгового центра. Полиция пока официально не называет происходящее в Магелане рейдерским захватом. Правоохранители на месте устанавливают обстоятельства происшествия и законность происходящего.

Сообщается, что в пятницу, 1 июня, неизвестные в балаклавах с предметами, похожими на оружие, пытались ворваться в ТРЦ "Магеллан", а также заблокировали выходы из здания автомобилями. По словам владельца Анатолия Юркевича, молодых людей наняли представители Сбербанка России.

Напомним, в августе 2017-го Антимонопольный комитет Украины разрешил Сбербанку приобрести киевский ТРЦ "Магеллан", но его владелец заявил, что не хочет отдавать актив ТРЦ Сбербанку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине хотят закрыть более 150 ТРЦ из-за нарушений пожарной безопасности.