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27 декабря • обновлено в 20:26
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/ Криминал

В Киеве сгорела церковь: фото и видео огненного ЧП

1.7т
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В пятницу, 27 декабря, в Днепровском районе Киева произошел пожар в церкви Жен Мироносиц на улице Пражской.

Возгорание началось в часовне по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуация (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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В Киеве сгорела церковь

В Киеве сгорела церковь

Информатор

Пожар начался около 14:30, в 15:04 его потушили. На месте происшествия работали 20 спасателей и четыре пожарных автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.

Пожар в церкви

Пожар в церкви

ГСЧС в Киеве

В столице произошел пожар

В столице произошел пожар

ГСЧС в Киеве

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе опознали последнюю, 16-ю жертву пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
церковь пожар
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Червоний Данило
Червоний Данило
эта псевдоцерковь там совершенно к месту! убрать!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какая-то секта типа кацaпский РПЦ.
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