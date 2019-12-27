В Киеве сгорела церковь: фото и видео огненного ЧП

В пятницу, 27 декабря, в Днепровском районе Киева произошел пожар в церкви Жен Мироносиц на улице Пражской.
Возгорание началось в часовне по неизвестным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуация (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Киеве сгорела церковь
Информатор
Пожар начался около 14:30, в 15:04 его потушили. На месте происшествия работали 20 спасателей и четыре пожарных автомобиля. В результате инцидента никто не пострадал.
Пожар в церкви
ГСЧС в Киеве
В столице произошел пожар
ГСЧС в Киеве
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе опознали последнюю, 16-ю жертву пожара в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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