В Киеве на Соломенской площади 1 марта сгорела маршрутка, пожар в которой вспыхнул прямо во время движения.
Видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook. Как видно на кадрах, сперва произошло задымление, а за считанные секунды автобус был поглощён большим огнем.
В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры успели выйти на остановке. Причина ЧП пока что неизвестна.
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Информатор
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Информатор
В Киеве во время движения загорелась маршрутка
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.
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