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1 марта • обновлено в 23:02
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/ Криминал

В Киеве сгорела маршрутка: появилось новое видео ЧП

1.1т
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В Киеве на Соломенской площади 1 марта сгорела маршрутка, пожар в которой вспыхнул прямо во время движения.

Видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook. Как видно на кадрах, сперва произошло задымление, а за считанные секунды автобус был поглощён большим огнем.

В результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры успели выйти на остановке. Причина ЧП пока что неизвестна.

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Информатор

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Информатор

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

В Киеве во время движения загорелась маршрутка

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на подъезде к Киеву загорелся пассажирский автобус. Это заметили патрульные полицейские, которые сразу потушили пожар.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
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