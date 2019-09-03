В Киеве семь студентов отравились шаурмой: что известно

В Киеве госпитализировали семь студентов, которые покупали шаурму в одном киоске на улице Борщаговской.
Как сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, информация поступила от врачей.
Так, говорилось о госпитализации студентов одного из вузов с острой кишечной инфекцией в больничные заведения. Молодые люди объяснили врачам, что покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.
В Киеве семь студентов отравились шаурмой
Полицейские начали отрабатывать информацию об отравлении шаурмой, а на место происшествия направили следственно-оперативную группу.
После проведения первоочередной проверки следователи Соломенского управления полиции определятся с правовой квалификацией события.
Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 2 августа, в Одесской области 37 человек отравились шаурмой. Среди них – 9 детей, в том числе малолетних.
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