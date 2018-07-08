В Киеве с Рыбальского моста прыгнул мужчина

В Киеве мужчина бросился с Рыбальского моста и погиб.

Трагический случай произошел в субботу вечером, 7 июля, об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Очевидцы происшествия вызвали скорую, однако прибывшие медики ничем не смогли помочь пострадавшему.

Погибшему было 33 года. По предварительным данным он совершил самоубийство, но окончательную точку в причине трагедии поставит следствие.

Рыбальский мост

Рыбальский мост cultkiev.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве мужчина прыгнул с эстакады и попал под автомобиль.