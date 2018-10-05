Выключили свет и требовали деньги: в Киеве совершили "налет" на продавцов цветов

В Киеве в одном из подземных переходов неизвестные запрещали продавцам цветов торговать, пока те не заплатят им "дань". Для пущей убедительности вымогатели выключили свет во всей "подземке".

Соответствующее видео обнародовали в блоге Dubinsky.pro в Facebook (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы). Отмечается, что злоумышленники были замечены в переходе на проспекте Победы.

"Эти ребята запрещают продавать цветы. Выключили свет. Весь переход выключен, они стоят и рассказывают, что цветы не продадут", — рассказала на видеозаписи женщина-очевидица.

Также свидетели подметили, что заниматься поборами парни решили именно в День учителя, то есть тогда, когда ожидается больше покупателей.

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