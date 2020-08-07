В Киеве с Подольско-Воскресенского моста вывезли оборудование: Кличко обратился к правоохранителям

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранителям из-за того, что 6 августа на Подольско-Воскресенском мосту около 15 незнакомцев оттеснили охранников и вывезли оттуда строительное оборудование.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам главы города, заказчиком строительства объекта является КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Хочу сообщить, что я обратился к правоохранительным органам, в частности к полиции, по поводу бандитских действий, которые состоялись вчера (6 августа. – Ред.) на Подольско-Воскресенском мосту", – отметил он.

В Киеве с Подольско-Воскресенского моста вывезли оборудование Facebook/Виталий Кличко

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вантов, что город получил от немецкого производителя", – подчеркнул Кличко.

По его словам, речь о тросах, которые должны держать конструкцию моста. После инцидента представители заказчика обратились к Национальной полиции и оказали записи с камер видеонаблюдения с четким изображением транспорта подозреваемых. Также охранники дали показания, было открыто уголовное производство и началось следствие.

Кличко обратился к правоохранителям из-за событий на мосту Facebook / Виталий Кличко

"Интересно, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, сейчас город делает все, чтобы достроить мост и открыть в концу года автосообщение по нему. Политик добавил, что за все ванты столица рассчиталась.

"Я расцениваю подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства. Убежден, правоохранительные органы должны разобраться с подобными действиями!" – написал глава столицы.

"Потому что очень кто-то не хочет, чтобы мост за столько лет наконец достроили и открыли. То блокируют движение строительной техники через Русановские сады и препятствуют осуществлению необходимых работ, то делают провокации. А теперь – еще и вывозят оборудование с моста, которое было подготовлено к установке!" – подытожил он.

Пост Кличко Скриншот

Пост Кличко Скриншот

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