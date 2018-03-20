В Киеве с парковки супермаркета нагло угнали внедорожник

В Киеве преступники все чаще угоняют автомобили с парковок. Один из таких случаев произошел в понедельник вечером, 19 марта. Из собственных источников "Обозреватель" узнал, что преступники угнали внедорожник Toyota Rav-4 со стоянки супермаркета Novus, что на Бажана, 8.

Пропажу автомобиля владелица, пожилая женщина, обнаружила лишь 15 минут спустя.

Поиски злоумышленников продолжаются.

Работники полиции рассказали нашим журналистам, что в Киеве ежедневно угоняется по несколько транспортных средств, причем нередко авто "уводят" с территории парковок супермаркетов и ТРЦ.

Ранее сообщалось, какие технические средства преступники используют для угона автомобилей.