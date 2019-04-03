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/Криминал

В Киеве с моста на трамвай упал человек: первые подробности

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В Киеве на проспекте Космонавта Комарова мужчина упал с моста прямо на проезжавший скоростной трамвай. Информация о его состоянии выясняется.

Видеозапись с места происшествия обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Трамваи временно остановили движение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Рядом с НАУ с наземного пешеходного перехода прямо на трамвай упал мужчина", – уточнили в группе.

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В Киеве с моста упал мужчина

В Киеве с моста упал мужчина

Скриншот "Киев Оперативный"

В Киеве с моста упал мужчина

В Киеве с моста упал мужчина

Скриншот "Киев Оперативный"

Детали и причины происшествия устанавливают правоохранители.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре с моста Метро в Днепр упал человек. Для его спасения отправили катер с водолазами, которым удалось спасти его.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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