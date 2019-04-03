В Киеве с моста на трамвай упал человек: первые подробности

В Киеве на проспекте Космонавта Комарова мужчина упал с моста прямо на проезжавший скоростной трамвай. Информация о его состоянии выясняется.
Видеозапись с места происшествия обнародовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Трамваи временно остановили движение (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Рядом с НАУ с наземного пешеходного перехода прямо на трамвай упал мужчина", – уточнили в группе.
В Киеве с моста упал мужчина
Скриншот "Киев Оперативный"
В Киеве с моста упал мужчина
Скриншот "Киев Оперативный"
Детали и причины происшествия устанавливают правоохранители.
Как писал OBOZREVATEL, в декабре с моста Метро в Днепр упал человек. Для его спасения отправили катер с водолазами, которым удалось спасти его.
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