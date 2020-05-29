В Киеве полиция задержала двух парней, которых заподозрили в убийстве рыбака для того, чтобы завладеть его авто и погасить кредиты.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. К правоохранителям обратилась жительница Голосеевского района с сообщением о том, что недавно ее 44-летний муж уехал на авто на рыбалку и не вернулся, а его телефон выключен (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Было начато поиски, во время которых оперативники просмотрели камеры видеонаблюдения и нашли "Опель", на котором исчез мужчина. Правоохранители установили, что машина была на территории Киевской области. Однако, когда жене погибшего показали фото иномарки, она сказала, что за рулем находился не ее муж.

В Киеве рыбака зверски убили за машину

Тогда правоохранители установили личность водителя и опросили его. Он сказал, что "Опель" купил несколько дней назад у товарища за $1800. Авто изъяли, оперативники разыскали мужчину, который продал транспорте средство. В результате правоохранители вышли на след двух молодых людей, которых заподозрили не только в продаже иномарки, но и причастности к исчезновению владельца машины.

"Нам стало известно, что этот дуэт к преступлению готовился заранее и даже распределил роли. Выбрав безлюдное место, увидели одинокого рыбака, а у него – машину. Сначала они ударили его ножом в спину и шею, затянули в воду и утопили. Затем перенесли тело в его же микроавтобус и вывезли на пустырь, где закопали в яме, которую заранее подготовили. Полученную от продажи валюту обменяли в ломбарде и на эти деньги погасили свои кредиты", – рассказал начальник ГУ НП г. Киева Андрей Крищенко.

В Киеве рыбака зверски убили за машину

В Киеве рыбака зверски убили за машину

Правоохранители задержали подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались уроженец Луганщины 1999 года рождения и киевлянин 1996 года рождения. Во время задержания у них изъяли часть денег, лопату и другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

Отмечается, что уголовные производства расследуются по части второй статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и частью третьей статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят сообщение задержанным о подозрениях, а также материалы в суд для избрания меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали мужчину, который набросился на свою жену с топором.

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