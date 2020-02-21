В Киеве родители школьников забили тревогу в соцсетях из-за новой игры подростков под названием "вызов прыжка", которая распространилась по всему миру и результатом которой может стать сотрясение мозга или даже смерть.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Трагические случаи зафиксировали в других странах. А родные школьников из Киева в сети заверили, что на территории города уже появились поклонники такого развлечения.

"Подсекают ноги. Если ребенок не знает, как падать, ударяется головой... Многие подростки уже получили сотрясение и смертельные травмы головы! Есть информация, что в киевских школах уже играют. Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже," – подчеркнули они.

В Киеве родители забили тревогу из-за смертельной игры среди подростков. Иллюстрация Hindustantimes.com

Впрочем, в Департаменте образования Киева журналистов заверили, что по состоянию на 21 февраля в столице подобных случаев не было, а о такой игре там вообще узнали от издания. Представители Департамента подчеркнули, что, если заметят такие инциденты, сразу будут принимать меры.

Сами же киевские школьники признались, что знают об этой игре, но видели ее только на видео в интернете, а не вживую.

Сообщение киевских родителей в соцсетях Скриншот

Сообщение киевских родителей в соцсетях Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя девушка, которая была членом группы "Синий кит" и порезала себе вены 30 мая 2018 года на Крещатике в Киеве, сбежала из больницы.

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