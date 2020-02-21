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21 февраля • обновлено в 11:41
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/ Криминал

В Киеве родители забили тревогу из-за смертельной игры среди подростков

2.4т
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В Киеве родители школьников забили тревогу в соцсетях из-за новой игры подростков под названием "вызов прыжка", которая распространилась по всему миру и результатом которой может стать сотрясение мозга или даже смерть.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Трагические случаи зафиксировали в других странах. А родные школьников из Киева в сети заверили, что на территории города уже появились поклонники такого развлечения.

"Подсекают ноги. Если ребенок не знает, как падать, ударяется головой... Многие подростки уже получили сотрясение и смертельные травмы головы! Есть информация, что в киевских школах уже играют. Пуща Водица подтвердила, что у них в школе тоже," – подчеркнули они.

В Киеве родители забили тревогу из-за смертельной игры среди подростков. Иллюстрация

В Киеве родители забили тревогу из-за смертельной игры среди подростков. Иллюстрация

Hindustantimes.com

Впрочем, в Департаменте образования Киева журналистов заверили, что по состоянию на 21 февраля в столице подобных случаев не было, а о такой игре там вообще узнали от издания. Представители Департамента подчеркнули, что, если заметят такие инциденты, сразу будут принимать меры.

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Сами же киевские школьники признались, что знают об этой игре, но видели ее только на видео в интернете, а не вживую.

Сообщение киевских родителей в соцсетях

Сообщение киевских родителей в соцсетях

Скриншот

Сообщение киевских родителей в соцсетях

Сообщение киевских родителей в соцсетях

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя девушка, которая была членом группы "Синий кит" и порезала себе вены 30 мая 2018 года на Крещатике в Киеве, сбежала из больницы.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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