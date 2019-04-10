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/Криминал

В Киеве родители маленьких детей поймали извращенца: выяснились новые детали

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Правоохранители объявили о подозрении в преступлении мужчине, которые совершал развратные действия перед детьми на Оболони в Киеве.

Суд готовится избрать ему меру пресечения. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Молодой человек отдыхал в кафе возле озера в Оболонском районе. Увидев двух детей, которые играли рядом с кафе, с целью удовлетворения собственной половой страсти, мужчина подошел к ним и совершил совращающие действия", – заявили в прокуратуре.

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Место происшествия

Место происшествия

Сообщается, что он был задержан 7 апреля около 18:00. О нем также известно, что ему 30 лет и он уроженец Черниговщины. Напомним, что до приезда полиции его задержали родители детей.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в феврале полиция задержала мужчину, который умышленно оголился перед 12-летней девочкой просто в вагоне метро.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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