В Киеве родители маленьких детей поймали извращенца: выяснились новые детали

Правоохранители объявили о подозрении в преступлении мужчине, которые совершал развратные действия перед детьми на Оболони в Киеве.

Суд готовится избрать ему меру пресечения. За содеянное мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы, пояснили в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Молодой человек отдыхал в кафе возле озера в Оболонском районе. Увидев двух детей, которые играли рядом с кафе, с целью удовлетворения собственной половой страсти, мужчина подошел к ним и совершил совращающие действия", – заявили в прокуратуре.

Место происшествия

Сообщается, что он был задержан 7 апреля около 18:00. О нем также известно, что ему 30 лет и он уроженец Черниговщины. Напомним, что до приезда полиции его задержали родители детей.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в феврале полиция задержала мужчину, который умышленно оголился перед 12-летней девочкой просто в вагоне метро.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся