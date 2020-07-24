В Киеве рестораны, кафе и магазины более 100 раз наказали за нарушения карантина

В Киеве за неделю проверили почти полтысячи заведений на соблюдение правил и регламентов работы в условиях карантина.

В результате было составлено 101 протокол за нарушения. Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга 24 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В столице продолжают работать группы контроля за соблюдением учреждениями города регламентов работы. За прошедшую неделю представители Госпродпотребслужбы и Муниципальной охраны совместно с полицией проверили более 460 ресторанов, кафе, магазинов и рынков. Составили 101 протокол о нарушениях. Это меньше, чем за неделю до этого", – рассказал Кличко.

Он отметил, что в то же время большинство столичных заведений пытается соблюдать правила. Так, по его словам, выглядит ответственное отношение к безопасности клиентов.

"А тех, кто нагло пренебрегает регламентами работы, да еще и с ночной музыкой и массовыми танцами, – полиция закрывает. И здесь поблажек не должно быть ни для кого!" – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 24 июля зафиксировали 7396 подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 118 жителей столицы.