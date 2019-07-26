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В Киеве ребенок выпал из окна: первые подробности

3.2т Читать материал на украинском

В Киеве, на улице Российская, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик: мать оставила ребенка в квартире наедине.

Как отметила пресс-служба патрульной полиции Киева в сети Facebook, сообщения на линию 102 поступило 24 июля.

Очевидцы рассказали, что видели, как ребенок играл на балконе и, не удержавшись, выпал из него, а через несколько минут из подъезда выбежала его мать.

Ребенок на окне

Ребенок на окне

Eva

Женщина рассказала, что на несколько минут оставила сына в квартире наедине, а он случайно закрылся на внутренний замок и пошел играть на балкон.

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На место происшествия прибыли медики, которые забрали мальчика на осмотр в больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ребенок
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