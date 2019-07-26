В Киеве ребенок выпал из окна: первые подробности

В Киеве, на улице Российская, из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик: мать оставила ребенка в квартире наедине.
Как отметила пресс-служба патрульной полиции Киева в сети Facebook, сообщения на линию 102 поступило 24 июля.
Очевидцы рассказали, что видели, как ребенок играл на балконе и, не удержавшись, выпал из него, а через несколько минут из подъезда выбежала его мать.
Ребенок на окне
Eva
Женщина рассказала, что на несколько минут оставила сына в квартире наедине, а он случайно закрылся на внутренний замок и пошел играть на балкон.
На место происшествия прибыли медики, которые забрали мальчика на осмотр в больницу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в селе Петропавловская Борщаговка (Киево-Святошинский район) двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа. Медики констатировали смерть мальчика.
В Луцке в субботу, 13 июля, 11-месячный малыш выпал из окна квартиры на пятом этаже прямо на прохожих.
21 июля в Кривом Роге Днепропетровской области двухлетний ребенок выпал из окна, пока мать была на избирательном участке.
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