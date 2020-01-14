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14 января • обновлено в 19:37
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Оставили одного в ванной: в Киеве произошла смертельная трагедия с годовалым ребенком

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Во вторник, 14 января, в Киеве в одном из домов на улице Архитектора Вербицкого маленький ребенок погиб, захлебнувшись в ванной.

Мальчику на момент смерти исполнился год и 9 месяцев. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Информатор.

По предварительной информации, мать мальчика оставила его одного в ванной. Когда она вернулась, то он уже не подавал признаков жизни. На место срочно прибыли врачи, однако спасти ребенка не удалось.

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В Киеве произошла трагедия с годовалым ребенком

В Киеве произошла трагедия с годовалым ребенком

zaxid.net

Отмечается, что случай будут расследовать правоохранительные органы. Пока происшествию не дали правовой квалификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каховке Херсонской области мать уронила годовалого ребенка в подвал, в результате чего девочка умерла.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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