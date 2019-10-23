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23 октября • обновлено в 11:48
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/ Криминал

В Киеве ребенок попал под колеса авто: видео момента ДТП. 18+

1.1т Читать материал на украинском

В Подольском районе Киева автомобиль Toyota сбил девочку, которая перебегала дорогу. В результате ребенка без сознания госпитализировали в медучреждение.

Авария произошла на улице Копыловской утром в среду, 23 октября. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"К сожалению, водитель не успел вовремя отреагировать. Девочку без сознания доставили в Охматдит. Детали ДТП устанавливаются", — говорится в посте.

Внимание! Фото и видео 18+

В Киеве ребенок попал под колеса авто

В Киеве ребенок попал под колеса авто

Скриншот с видео

Вскоре появилось видео момента аварии. Как видно из ролика, две девочки, взявшись за руки, сначала шли по тротуару, а потом стали перебегали проезжую часть в неустановленном для этого месте. В то же время рядом был припаркован грузовик с надписью "Перевозка", перекрывший видимость дороги и детям, и руководителю Toyota.

В результате под колесами авто оказалась одна из девочек, другую не задело. В то же время водитель с места ДТП не скрылся и, вместе с другими очевидцами аварии, пытался оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Сейчас с девочкой все более-менее нормально, конечно, без последствий не обошлось, но реабилитируется. Это видео может служить наглядным примером родителям, которые не обучают своих детей правилам безопасности при переходе дороги", — добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 октября водитель службы такси Uklon на тротуаре сбил ребенка, после чего скрылся с места аварии. По словам отца пострадавшей девочки, олимпийского чемпиона и президента Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт, авто двигалось очень быстро.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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Исаев Максим
Исаев Максим
Бедный ребёнок... Хорошо, что жива осталась!
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