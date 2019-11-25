"Устроили новую игру?" В Киеве ребенок перебегал дорогу и попал под авто. Видео

В Оболонском районе Киева, на проспекте Героев Сталинграда, возле супермаркета "Сильпо" мальчик перебегал дорогу на красный сигнал светофора, и его сбило авто.

Инцидент произошел 24 ноября. Об аварии сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это что какая-то новая "игра"?.. Друзья мальчика стояли и смеялись. На последних секундах видео видно, что дети стоят вдоль забора", – говорится в посте.

В Киеве ребенок перебегал дорогу и попал под авто Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники запустили новый незаконный челлендж, суть которого заключается в том, чтобы пробежаться по машине полиции. Правоохранители заявили уже о двух таких случаях, которые произошли в Ривне и Черновцах.

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