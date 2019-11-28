В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода: первые подробности

В Киеве недалеко от ТЦ "Фестивальный" в среду вечером, 27 ноября, словесный конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой, в результате которой пуля попала в лицо второму.

Около 23:00 пострадавший переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель авто Hyundai не захотел пропустить его. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Между мужчинами возник словесный конфликт, после которого водитель достал пистолет и произвел несколько выстрелов резиновыми пулями. Одна из них попала в лицо потерпевшему. На место сразу прибыли правоохранители и медики.

В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода Киев Оперативный

В комментариях сотрудники сайта ОГО "Новая столица" с места события написали, что личность водителя установили. Им оказался Дмитрий Петренко 1995 года рождения. Мужчину задержали.

В ходе проверки у водителя нашли пневматический пистолет, а также зеленое вещество, растительного происхождения. Мужчина не смог объяснить свой поступок.

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Подозреваемый Киев Оперативный

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу Киев Оперативный

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой Киев Оперативный

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу Киев Оперативный

Комментарий ОГО "Новая столица" Скриншот

Комментарий ОГО "Новая столица" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

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