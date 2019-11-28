В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода: первые подробности

В Киеве недалеко от ТЦ "Фестивальный" в среду вечером, 27 ноября, словесный конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой, в результате которой пуля попала в лицо второму.
Около 23:00 пострадавший переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель авто Hyundai не захотел пропустить его. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Между мужчинами возник словесный конфликт, после которого водитель достал пистолет и произвел несколько выстрелов резиновыми пулями. Одна из них попала в лицо потерпевшему. На место сразу прибыли правоохранители и медики.
В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода
Киев Оперативный
В комментариях сотрудники сайта ОГО "Новая столица" с места события написали, что личность водителя установили. Им оказался Дмитрий Петренко 1995 года рождения. Мужчину задержали.
В ходе проверки у водителя нашли пневматический пистолет, а также зеленое вещество, растительного происхождения. Мужчина не смог объяснить свой поступок.
В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Подозреваемый
Киев Оперативный
В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу
Киев Оперативный
В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой
Киев Оперативный
В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу
Киев Оперативный
Комментарий ОГО "Новая столица"
Скриншот
Комментарий ОГО "Новая столица"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.
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