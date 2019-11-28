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29 ноября • обновлено в 12:33
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/ Криминал

В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода: первые подробности

19.6т
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В Киеве недалеко от ТЦ "Фестивальный" в среду вечером, 27 ноября, словесный конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой, в результате которой пуля попала в лицо второму.

Около 23:00 пострадавший переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель авто Hyundai не захотел пропустить его. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Между мужчинами возник словесный конфликт, после которого водитель достал пистолет и произвел несколько выстрелов резиновыми пулями. Одна из них попала в лицо потерпевшему. На место сразу прибыли правоохранители и медики.

В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода

В Киеве разъяренный водитель выстрелил в пешехода

Киев Оперативный

В комментариях сотрудники сайта ОГО "Новая столица" с места события написали, что личность водителя установили. Им оказался Дмитрий Петренко 1995 года рождения. Мужчину задержали.

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В ходе проверки у водителя нашли пневматический пистолет, а также зеленое вещество, растительного происхождения. Мужчина не смог объяснить свой поступок.

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Подозреваемый

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой. Подозреваемый

Киев Оперативный

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу

Киев Оперативный

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой

В Киеве возле ТЦ Фестивальный 27 ноября конфликт между водителем и пешеходом закончился стрельбой

Киев Оперативный

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу

В результате инцидента пуля попала в лицо пешеходу

Киев Оперативный

Комментарий ОГО "Новая столица"

Комментарий ОГО "Новая столица"

Скриншот

Комментарий ОГО "Новая столица"

Комментарий ОГО "Новая столица"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Никулин Валентин
Никулин Валентин
Таким стрелкам нужно руки по зап'ястя рубать, и не каких прав на инволидность вдальнейшем.
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Сорокин Алексей
Сорокин Алексей
обратите внимание на номера
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
А где наш доблестный министр МВД Аваков????? Где полиция, где законы????
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