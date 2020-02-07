В Киеве правоохранители разоблачили "банду", которая изготовляла и распространяла через интернет порновидео.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Таким образом было организовано несколько порностудий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в оборудованных комнатах квартир киевских многоэтажек делали запись и онлайн-трансляцию порнопродукции. Организатором одной из таких студий оказался 36-летний житель города. Он занимался финансированием и обеспечивал функционирование учреждения.

Соорганизатором студии стала 33-летняя киевлянка. Женщина занималась подбором персонала и также обеспечением функционирования учреждения. Она исполняла обязанности администратора, регистрировала женщин на зарубежных сайтах для онлайн-трансляции порно.

В Киеве разоблачили организаторов сети порностудий в жилых домах Национальная полиция Украина

В финансировании и организации функционирования еще одной порностудии разоблачили 33-летнего жителя Киева. Также мужчина занимался выводом денежных средств из зарубежных порносайтов за распространение видео в режиме онлайн с обеих студий. Соорганизатором стала 31-летняя киевлянка. Еще один человек осуществляла поставку техники для видеосъемки и онлайн-трансляции и давал рекомендации по подбору специалистов по техобеспечению такой деятельности.

С помощью специальных компьютерных программ женщины вели общения с англоязычными посетителями платных видеочатов и сайтов. Стоимость одной минуты частной беседы составляла от $3 до $10.

В ходе обысков за местами проживания фигурантов и в порностудиях правоохранители изъяли такие вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки, огнестрельное оружие и, вероятно, марихуану. По факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Четырем лицам объявили подозрение. Трех из них задержали в порядке ст. 208 УК.

В Киеве разоблачили организаторов сети порностудий в жилых домах

В Киеве разоблачили организаторов сети порностудий в жилых домах

В Киеве разоблачили организаторов сети порностудий в жилых домах

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция Киева выявила виртуальную порностудию и сообщила о подозрении трем фигурантам пикантного бизнеса.

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