В Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: подробности

Национальная полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготовляли не менее 100 килограммов психотропных веществ.

Соответствующей информацией поделился в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, сотрудники столичной Нацполиции задержали 9 участников организованной преступной группировки.

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию twitter.com/AvakovArsen

Также было изъято почти 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

"Благодарю за службу!" – похвалил правоохранителей Аваков.

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию twitter.com/AvakovArsen

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию twitter.com/AvakovArsen

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию twitter.com/AvakovArsen

НПУ Киева разоблачила крупнейшую в 🇺🇦 сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно производилось до 100 кг психотропных веществ. Задержаны 9 участников ОПГ. Изъято около 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн. Спасибо за службу! pic.twitter.com/GhKf6dbUDq - Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 2, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Министерство внутренних дел усилит борьбу с распространением наркотиков через анонимные Telegram-каналы и сеть "закладчиков". По его словам, наркоторговля через такие каналы – "очень большая проблема и беда".

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