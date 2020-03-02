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2 марта • обновлено в 14:23
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В Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками: подробности

1.5т
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Национальная полиция Киева разоблачила крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, где ежемесячно изготовляли не менее 100 килограммов психотропных веществ.

Соответствующей информацией поделился в своем Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По его словам, сотрудники столичной Нацполиции задержали 9 участников организованной преступной группировки.

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

twitter.com/AvakovArsen

Также было изъято почти 300 кг наркотических веществ и более 2 т прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

"Благодарю за службу!" – похвалил правоохранителей Аваков.

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

twitter.com/AvakovArsen

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

twitter.com/AvakovArsen

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

Полиция Киева разоблачила сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию

twitter.com/AvakovArsen

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы МВД Владимир Мартыненко заявил, что Министерство внутренних дел усилит борьбу с распространением наркотиков через анонимные Telegram-каналы и сеть "закладчиков". По его словам, наркоторговля через такие каналы – "очень большая проблема и беда".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Новости Киева и Киевской области наркотрафик
Персона
Александр Аваков
Теги
криминал Национальная полиция Украины наркотики
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