В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти: ее связали с Мизрахом

В Киеве полицейские разоблачили группу мошенников, которые обещали людям помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. Цены за такие "услуги" колебались от $50 до $ 150 тысяч. Одним из членов "банды", вероятно, является Игорь Мизрах, связанный с центром распространения ложной информации Orange Sky.

Всего в группу входило четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Им инкриминировали совершение преступления против собственности, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Так, правоохранители установили, что "банда" обещала помочь людям в устройстве на руководящие должности в высшие органы государственной власти, а такие "услуги" стоили от $50 до $ 150 тысяч.

Во время обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, копии материалов различных уголовных производств, а еще гранаты, электродетонаторы, баллон и шприцы со ртутью.

В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти. Вещи, которые нашли во время обысков

После проведения первоочередных следственных действий указанным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Как стало известно Spilno из собственных источников в правоохранительных органах, 13 февраля в помещениях, принадлежащих или арендуемых Мизрахом, начались обыски. В частности речь идет о доме на Софийской Борщаговке, который, по данным сайта, мужчина оформил на любовницу, а потом якобы заложил под залог адвокату.

Также у журналистов появилась информация о том, что в арендованном Мизахом гараже у Офиса президента на Банковой якобы были боевые гранаты, а в других помещениях, принадлежащих мужчине, – ртуть, детонаторы, печати, визитки на имя самого Мизраха.

В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти. Вещи, которые нашли во время обысков

В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти. Вещи, которые нашли во время обысков

В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти. Вещи, которые нашли во время обысков

В Киеве разоблачили "банду", которая продавала должности в органах власти. Вещи, которые нашли во время обысков

В помещениях, принадлежащих или арендуемых Мизрахом, провели обыски Spilno

В помещениях, принадлежащих или арендуемых Мизрахом, провели обыски Spilno

В помещениях, принадлежащих или арендуемых Мизрахом, провели обыски Spilno

Как сообщал OBOZREVATEL, против известного украинского бизнесмена Михаила Бродского устроили грязную пиар-кампанию. Журналисты провели немало расследований и опубликовали серию материалов о черных пиар-техологиях, которые дискредитировали, оскорбляли политиков, общественных активистов и бизнесменов.

Так, огромным прорывом в деле стало знакомство с группой интернет-специалистов, которые, как выяснилось, были бывшими сотрудниками офиса компании Orange Sky Игоря Мизраха. Orange Sky за деньги была готова превратить любого честного и порядочного человека как минимум в преступника.

Позже журналисты как можно подробнее выяснили, как работают черные пиар-технологи Мизраха.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!